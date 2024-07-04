В Ханты-Мансийске возобновили строительство спорткомплекса в микрорайоне Иртыш

В Ханты-Мансийске продолжилось строительство универсального спортивного комплекса в микрорайоне Иртыш, сообщили в Telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

Работы начали в июне этого года. За месяц там начали устанавливать обшивку из сендвич-панелей, залили цокольную балку, сейчас рабочие выравнивают грунт и подготавливают основание для пола. Сейчас на площадке работают 30 человек и пять единиц техники, но число задействованных работников планируют увеличить до ста. Готовность объекта оценивается в 40%.

Работы по строительству прекратили в 2022 году из-за возросшей нагрузки на подрядчика. Она обусловлена тем, что после пандемии цены на стройматериалы выросли, а увеличить финансирование не было возможности. Сейчас строительство завершает Ипотечное агенстство Югры по поручению правительства региона.

«На сегодняшний день стройка идёт по старому проекту. Одновременно идёт корректировка проектной документации — вторым этапом будет предусмотрен бассейн. Работы планируем завершить в конце следующего года (по текущему графику), но по результатам госэкспертизы возможны корректировки сроков, связанные с доработкой проекта»,— рассказал генеральный директор «Ипотечного агентства Югры» Эдуард Никитин.

Сейчас генподрядчик разрабатывает пять вариантов планировочного решения. Окончательный вариант утвердит управляющий комитет проекта «Создание современной городской среды», затем его направят на госэкспертизу.

Ранее правительство Югры сообщало, что в регионе планируют построить три спроткомплекса с ледовой ареной общей стоимостью в 280 млн руб. Средства на строительство будут выделены из федерального бюджета.

Анна Капустина

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