«Зачем нужна недвижимость, если там нельзя бывать?»
Дмитрий Дризе — о новых ограничениях для отечественных парламентариев
Государственная дума приняла новый регламент выезда за рубеж для депутатов и сенаторов. Если раньше действовал уведомительный порядок, то теперь поездки придется согласовывать с руководством парламента. Нарушение карается досрочным лишением полномочий. Одновременно с этим КПРФ предложила ввести окончательный запрет на владение зарубежной недвижимостью для парламентариев и чиновников. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил эту идею проработать. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что новый закон ничего радикально не меняет.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла сразу в двух чтениях закон о запрете депутатам и сенаторам выезжать за границу без разрешения руководства обеих палат парламента. За невыполнение данного требования народный избранник рискует лишиться мандата. Причина такого решения — забота о безопасности государства и самих же парламентариев. Против большинства из них введены санкции, а по некоторым даже отправлены запросы на арест по линии Интерпола. А иные народные избранники имеют доступ к секретам и государственной тайне, то есть в любой точке земного шара, за исключением не входящих в Интерпол КНДР, Микронезии, Палау и Тувалу, российских депутатов и членов Совета федерации могут ждать большие неприятности.
Однако при всей вроде бы угрожающей серьезности закона он таковым все-таки не выглядит. Выезд за рубеж для парламентариев в принципе не запрещен. Просто раньше был уведомительный порядок, а теперь придется идти к начальству, писать заявление или что-то вроде этого, как там у них принято. Получил согласие — езжай, депутат, куда хочешь со спокойной совестью. Никто тебя за это не осудит и мандата досрочно не лишит.
Фракция КПРФ в ходе обсуждения указанного законопроекта в очередной раз предложила также запретить депутатам иметь недвижимость за границей. Логично: зачем она тогда нужна, если там нельзя бывать? Опять же опасно — а вдруг на объекте засада поджидает? Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал идею интересной и поручил ее проработать. Хотя что здесь прорабатывать, если коммунисты продвигают соответствующие изменения законодательства аж с 2012 года? Наверное, было время на проработку.
В этой связи необходимо напомнить, что запрет государственным людям иметь недвижимость за рубежом хотели даже прописать в Конституции, но не прописали. Тогда, в 2020 году, объяснили это так: мы рискуем потерять многих ценных работников, поскольку да, есть у них кое-что за границей. Но законом это не возбраняется. При дальнейших же обсуждениях данной темы звучал и такой тезис: статус многих территорий изменился, формально это как бы заграница, а по факту не очень. Вот, например, Абхазия. Поэтому решили не торопиться, а то мало ли возникнет путаница, проблемы всякие ненужные. Нельзя государственных людей от дел важных отвлекать.
Иной скажет: элиты наши очень либеральны, когда это их непосредственно касается. Все риски просчитывают, чтобы без особой причины не пострадать. Так-то оно так, но ситуация все-таки меняется на глазах.
Вот и на машины отечественные приходится пересаживаться, по крайней мере, декларировать сей факт, за границу без разрешения не съездить. Однако при всем при этом не может в России так случиться, чтобы чиновный люд и депутат народный с этим самым народом вместе на метро и в автобусе ездил. Не такая у нас специфика. Разве что жизнь заставит — со временем.
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