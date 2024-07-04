«Зачем нужна недвижимость, если там нельзя бывать?»

Государственная дума приняла новый регламент выезда за рубеж для депутатов и сенаторов. Если раньше действовал уведомительный порядок, то теперь поездки придется согласовывать с руководством парламента. Нарушение карается досрочным лишением полномочий. Одновременно с этим КПРФ предложила ввести окончательный запрет на владение зарубежной недвижимостью для парламентариев и чиновников. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил эту идею проработать. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что новый закон ничего радикально не меняет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла сразу в двух чтениях закон о запрете депутатам и сенаторам выезжать за границу без разрешения руководства обеих палат парламента. За невыполнение данного требования народный избранник рискует лишиться мандата. Причина такого решения — забота о безопасности государства и самих же парламентариев. Против большинства из них введены санкции, а по некоторым даже отправлены запросы на арест по линии Интерпола. А иные народные избранники имеют доступ к секретам и государственной тайне, то есть в любой точке земного шара, за исключением не входящих в Интерпол КНДР, Микронезии, Палау и Тувалу, российских депутатов и членов Совета федерации могут ждать большие неприятности.

Однако при всей вроде бы угрожающей серьезности закона он таковым все-таки не выглядит. Выезд за рубеж для парламентариев в принципе не запрещен. Просто раньше был уведомительный порядок, а теперь придется идти к начальству, писать заявление или что-то вроде этого, как там у них принято. Получил согласие — езжай, депутат, куда хочешь со спокойной совестью. Никто тебя за это не осудит и мандата досрочно не лишит.

Фракция КПРФ в ходе обсуждения указанного законопроекта в очередной раз предложила также запретить депутатам иметь недвижимость за границей. Логично: зачем она тогда нужна, если там нельзя бывать? Опять же опасно — а вдруг на объекте засада поджидает? Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал идею интересной и поручил ее проработать. Хотя что здесь прорабатывать, если коммунисты продвигают соответствующие изменения законодательства аж с 2012 года? Наверное, было время на проработку.

В этой связи необходимо напомнить, что запрет государственным людям иметь недвижимость за рубежом хотели даже прописать в Конституции, но не прописали. Тогда, в 2020 году, объяснили это так: мы рискуем потерять многих ценных работников, поскольку да, есть у них кое-что за границей. Но законом это не возбраняется. При дальнейших же обсуждениях данной темы звучал и такой тезис: статус многих территорий изменился, формально это как бы заграница, а по факту не очень. Вот, например, Абхазия. Поэтому решили не торопиться, а то мало ли возникнет путаница, проблемы всякие ненужные. Нельзя государственных людей от дел важных отвлекать.

Иной скажет: элиты наши очень либеральны, когда это их непосредственно касается. Все риски просчитывают, чтобы без особой причины не пострадать. Так-то оно так, но ситуация все-таки меняется на глазах.

Вот и на машины отечественные приходится пересаживаться, по крайней мере, декларировать сей факт, за границу без разрешения не съездить. Однако при всем при этом не может в России так случиться, чтобы чиновный люд и депутат народный с этим самым народом вместе на метро и в автобусе ездил. Не такая у нас специфика. Разве что жизнь заставит — со временем.

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