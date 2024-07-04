В Екатеринбурге начали переход на брутто-контракты с перевозчиками

В Екатеринбурге перевозчики электротранстпорта начнут перечислять заработанные от продажи билетов средства в полном объеме администрации города, следует из постановления за подписью и.о. главы города Игоря Сутягина. Мера является частью запланированного в транспортной реформе перехода на брутто-контракты с перевозчиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Установить, что с 01.08.2024 плата за проезд пассажиров и провоз багажа в городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании "город Екатеринбург" в полном объеме подлежит перечислению муниципальному заказчику»,— говорится в документе.

Комитет по транспорту обязан будет заключать контракты с перевозчиками на новых условиях. При этом мера не распространяется на контракты, которые были заключены до 1 июня текущего года. Контроль за исполнением возложен на вице-мэра Рустама Галямова, курирующего транспортную реформу.

Введение брутто-контрактов с перевозчиками анонсировали в марте этого года. Тогда вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов пояснил, что в рамках новой системы перевозчики будут получать оплату за пройденные километры, а вся выручка от продажи билетов будет поступать городской администрации. Планировалось, что переход произойдет с августа и позволит перенаправить транспорт на «социальные» маршруты.

Анна Капустина

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