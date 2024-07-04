В Екатеринбурге полиция выявила 18 мигрантов-нарушителей

Полиция Екатеринбурга провела рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства, в ходе которого составили 18 административных протоколов, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Пять иностранных граждан нарушили правила пребывания на территории РФ (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ), еще девять — правила миграционного учета (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ), четверо не прошли дактилоскопию, которая является обязательной государственной идентификацией личности (ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ).

Всего полиция проверила 51 мигранта. Мероприятие проводили в среду, 3 июля, на территории, подведомственной отделу полиции №10 Железнодорожного района Екатеринбурга. В рейде поучаствовали сотрудники территориального ОВД, МВД, ГИБДД и других ведомств, кинологи и волонтеры.

Нарушителей направили в отдел полиции №10. В отношении них рассмотрят вопрос о выдворении с территории РФ.

В июне в Екатеринбурге задержали членов преступной группы, организовавшей нелегальную постановку на учет более 4 тыс. мигрантов. Они изготавливали поддельные трудовые договоры и заверяли их поддельными печатями.

Анна Капустина

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