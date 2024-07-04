В Екатеринбурге появились знаки, ограничивающие движение СИМ

В столице Урала появились дорожные знаки, которые ограничивают движение средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщили в пресс-службе городской администрации, они распространяются на сигвеи, моноколеса, гироскутеры, электровелосипеды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алина Шешеня / Администрация Екатеринбурга Фото: Алина Шешеня / Администрация Екатеринбурга

Первые в городе знаки 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» установили на Олимпийской набережной от Динамо до Макаровского моста, а также на подходах к нему по четной стороне ул. Челюскинцев. Планируется, что знаки появятся и в других пространствах уральской столицы.

Запрет распространяется как на арендованные, так и частные СИМ. По словам начальника отдела организации дорожного движения администрации города Владимира Галакова, въезжая в зону действия знака, водитель обязан спешиться и вести устройство рядом с собой.

По данным администрации, за нарушение требований знака сотрудники ГИБДД будут выписывать штрафы. По ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками) размер взыскания составит 500 руб. В дополнение на СИМ распространяется ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД), согласно которой могут выписать штраф в размере 800 руб. «Такое взыскание грозит самокатчикам, которые не спешились, переходя дорогу»,— отметили в администрации.

Ранее депутат Государственной думы РФ от Свердловской области Максим Иванов предложил отправлять электросамокаты в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, их запрашивают сами участники спецоперации.

Полина Хабарова

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