«Монетка» заплатит жительнице Екатеринбурга 75 тысяч за травму в магазине

В переулке Короткий в Екатеринбурге жительница порезалась осколками от разбившейся стеклянной бутылки в магазине «Монетка». Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, компания выплатит пострадавшей 75 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Это произошло в августе 2023 года. В отделе алкогольной продукции покупательница потянулась за товаром, а с соседнего стеллажа упала бутылка с вином и разбилась, поранив женщине ногу осколками. Сотрудники магазина оказали ей первую помощь, а затем вызвали медиков, которые доставили пострадавшую в травмпункт. Там ей наложили швы и отправили на больничный.

В сентябре жительница уральской столицы обратилась с иском к ООО «Элемент-Трейд», в котором просила взыскать материальный ущерб, причиненный здоровью, в размере 1,2 тыс. руб., компенсацию морального вреда --150 тыс. руб. и штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя.

Как сказано в сообщении, подтвердить в суде затраты на лечение истец не смогла, а с причинением ей морального вреда в результате происшествия суд согласился и взыскал с ответчика компенсацию в размере 50 тыс. руб., а также 25 тыс. руб. штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.

Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, отмечая, что причиной падения бутылки стала неосторожность самого истца. Представитель ответчика назвал назначенный размер компенсации морального вреда завышенным.

Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, заслушав показания свидетелей, утвердила, что ответчик не предоставил суду доказательств принятия им достаточных мер для надлежащего содержания помещения, а также того, что причиной падения бутылки явилось поведение истца. Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу ООО «Элемент-Трейд» без удовлетворения. Компания обязана выплатить пострадавшей 75 тыс. руб.

Полина Хабарова

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