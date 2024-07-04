В Екатеринбурге прошла первая оплата по универсальному QR-коду от НСПК

В Екатеринбурге клиент впервые оплатил услугу по универсальному QR-коду от Национальной платежной системы карт (НСПК), который позволяет выбрать способ оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе банковской группы «Синара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Урале прошла первая оплата по универсальному QR-коду от НСПК

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ На Урале прошла первая оплата по универсальному QR-коду от НСПК

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, покупатель, отсканировав универсальный QR-код, на стартовой странице в телефоне может выбрать любой способ оплаты — через СБП или с помощью других pay-сервисов. В свою очередь предприниматель получает единое решение, включающее разнообразные платежные сценарии, что экономит ресурсы торговой точки.

По словам директора Делобанка (входит в банковскую группу «Синара») Ирины Кузьминой, в последние годы наблюдается «бурный рост куайринга, который привел к появлению разных инструментов оплаты, разобраться в которых покупателю практически невозможно». «Универсальный код НСПК поможет бизнесу исключить неудобства при работе с разными QR-кодами, а покупатель или клиент не будет задумываться, каким способом ему платить»,— пояснила она.

«Универсальный QR-код оставляет за покупателем право выбрать способа оплаты — СБП, платежный сервис банка или же цифровой рубль, когда тот войдет в широкий оборот, а также создает удобные условия для банков-эмитентов, не имеющих собственной платежной pay-сервисов. Это еще один шаг в развитии Open Finance»,— отметил директор по инновациям Банка Синара Виталий Копысов.

Анастасия Таначева

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