В Екатеринбурге со спортшколы взыскали 50 тыс. рублей за травмирование ребенка

Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал со спортивной школы 50 тыс. руб. за травмирование 15-летнего подростка на льду, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Установлено, что в январе 2023 года школьник, находясь во время тренировки по хоккею на ледовой арене, из-за столкновения с другим подростком сломал несколько грудных позвонков. К административной ответственности привлечены руководитель спортивной школы и тренер группы, который не обеспечил контроль за поведением воспитанников. Прокуратурой также было внесено представление начальнику управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга с требованием об устранении нарушений.

Решение суда о взыскании моральной компенсации пострадавшему вступило в силу.

Напомним, в апреле работнику школы олимпийского резерва в ЗАТО Лесной (Свердловская область) суд предписал выплатить 150 тыс. руб. за травмы, которые он получил на катке, когда ему поручили передвинуть хоккейные ворота для проезда ледозаливочной машины.

Ирина Пичурина

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