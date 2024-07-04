HH.ru: жители Свердловской области стали летом искать работу на 25% чаще

Жители Свердловской области стали на 25% чаще искать работу в июне и начале июля, что больше аналогичного периода 2023 года. Свердловчане разместили 141, 6 тыс. резюме, сообщили в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сильнее всего активность увеличили соискатели в сферах автобизнеса — количество их резюме выросло на 82%, на 49,5% чаще искал работу рабочий персонал, количество резюме от работников логистики возросло на 40,7%. Рост динамики сохраняется: за начало лета было опубликовано или обновлено на 4% больше резюме, чем в мае. Наибольшая доля резюме опубликована по направлениям продаж и обслуживания клиентов, а также рабочий персонал — они набрали по 17% от всего объема резюме. 15% объявлений о поиске работы размещено в сфере «Домашний, обслуживающий персонал», 14% — «Транспорт, логистика, перевозки», 12% — «Строительство, недвижимость».

При этом согласно исследованию HH.ru во втором квартале 2024 года, 66% свердловчан считало, что им сложно найти работу в своих профессиональных областях: такими стали работники индустрий искусства, развлечений и массмедиа (83%), а также высший менеджмент и сотрудники сферы информационных технологий — в этих категориях жителям Среднего Урала сложно найти работу в 78% случаях. Сложностей с поиском трудоустройства не испытывают 25% респондентов: это домашний и обслуживающий персонал, занятые в розничной торговле и продажники.

Напомним, количество резюме в Свердловской области в мае 2024 года выросло до 136,5 тыс., что на 19% больше, чем в январе. Наиболее заметную активность проявили соискатели сфер автобизнеса, ресторанного бизнеса, туризма и HoReCa — отелей, ресторанов и кафе. Количество резюме в сфере логистики выросло на 28,7%, у рабочего персонала — на 27,1%, у домашнего и обслуживающего персонала — на 23,6%.

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Ирина Пичурина

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