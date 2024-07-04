В Кольцово оборот грузов и почты вырос на 17% в первом полугодии 2024 года

Грузооборот в аэропорту Кольцово в первом полугодии 2024 года составил более 6,4 тыс. тонн авиагрузов и почты и вырос на 17% относительно того же периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Кольцово.

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Согласно данным аэропорта, грузопоток вырос и на внутренних, и на зарубежных направлениях: оборот на рейсах внутри России вырос на 18%, на международных маршрутах — на 9%.

Грузовой комплекс был открыт в аэропорту в 2012 году, в 2013 году здесь начал работать центр международного почтового обмена.

Напомним, в прошлом году Екатеринбург как региональный центр принял более 5 тыс. тонн международных заказов из Китая через Почту России. За первые три месяца работы в 2024 году почтово-таможенный пункт в аэропорту Кольцово принял и обработал около 1,5 тонн почты из Китая. Это рекордный объем за последние пять лет и на 20% больше аналогичного показателя за прошлый год.

Ирина Пичурина

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