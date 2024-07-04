Трассу Надым — Салехард перекроют ради работ на газопроводе в конце июля

В конце июля на дороге Надым — Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируется проводить работы на газопроводе, из-за чего на трассе перекроют движение для транспорта, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

Работы будут вестись компанией «Газпром трансгаз Югорск» — конкретные даты их проведения будут сообщены позже. Запрещающие проезд дорожные знаки установят на перекрестке Салехард — Аксарка — Надым и на выезде из Надыма.

Напомним, с 5 февраля до конца апреля на трассе Надым — Салехард открывали временный объезд участка из-за ремонта поврежденного во время паводка подхода к мосту.

Ирина Пичурина

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