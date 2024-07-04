В Сургуте в ДТП с водителем без прав пострадали два человека
На улице Югорский тракт в Сургуте лишенный прав водитель устроил ДТП, в результате чего пострадал он сам и его пассажир, сообщили в Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
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Инцидент произошел 3 июля около 8:25. Согласно предварительным данным, 33-летний водитель Mazda ехал на небезопасной дистанции за движущимся впереди транспортом и столкнулся с Subaru. Из-за этого водитель и пассажир Mazda получили травмы.
Напомним, в июне в югорском Пыть-Яхе на улице Нефтяников около восьми вечера произошло ДТП с участием автомобиля и двух мотоциклов — машина Peugeot не пропустила мотоцикл Suzuki, они столкнулись, транспорт отбросило на проезжающий мотоцикл Honda.