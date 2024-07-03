«Сима-ленд» зарегистрировал товарный знак «Милые котики»

Уральская корпорация «Сима-ленд» зарегистрировала товарный знак под названием «Милые котики». Информация об этом появилась на сайте федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Заявка на регистрацию товарного знака была подана в конце июня. Под товарным знаком «Милые котики» «Сима-ленд» планирует продавать игровые автоматы, бассейны, батуты, игрушки, шары для бильярда, боулинга, роликовые лыжи, скейтборды, сноуборды и несколько десятков других вещей.

Напомним, акционерное общество «Группа компаний Горчаков» подала иск в Суд по интеллектуальным правам к уральскому бизнесмену и основателю корпорации «Сима-ленд» Андрею Симановскому из-за нескольких товарных знаков.

«Сима-ленд» — одна из крупнейших торговых компаний в России. Основана в 2000 году в Екатеринбурге, принадлежит предпринимателю Андрею Симановскому. На сайте «Сима-ленда» указано, что в компании работают 13 тыс. человек, есть склады в Екатеринбурге и Москве. У компании более 200 собственных торговых марок. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, по итогу 2022 года чистая прибыль одного из юрлиц — ТД «Сима-ленд» составила 231,1 млн руб., выручка — 20,9 млрд руб.

Анастасия Таначева

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