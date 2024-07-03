В Екатеринбурге к июлю в первые классы записали более 16 тысяч детей

В школы Екатеринбурга к началу июля записали 16227 первоклассников по поданным 18005 заявлениям, сообщили в администрации города. Приказы о зачислении в школы для тех, кто подал заявки с 1 апреля по 30 июня, будут изданы с 1 по 5 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего в городе было открыто 24567 мест в первые классы для начавших обучение в 2024-2025 годах. На 3 июля в Екатеринбурге осталось 6756 свободных мест в 114 школах — с 6 июля по 5 сентября туда будут принимать детей без привязки к месту жительства.

Напомним, приемная кампания по регистрации школьников в первые классы началась 1 апреля — к 8:00 в Свердловской области через Госуслуги в школу записали более 23 тыс. первоклассников. В Екатеринбурге за первые два часа отправили более 13 тыс. заявлений, в Нижнем Тагиле — более 1,5 тыс., в Первоуральске — 870 заявок. Всего область в этом году сможет принять 50 тыс. детей в первые классы.

Ирина Пичурина

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