Свердловчане должны фонду капремонта свыше 4 млрд рублей

Долги жителей Свердловской области по взносам в региональный фонда капитального ремонта превысили 4 млрд руб., сообщил на пресс-конференции генеральный директор фонда Станислав Суханов. «В связи с тем, что все время идет не 100%-ная оплата, задолженность превысила 4 млрд руб.»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочий во время ремонта здания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Рабочий во время ремонта здания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, общий бюджет ремонтной кампании в 2024 году планируется в размере 7,8 млрд руб. Впрочем, он уточнил, что в целом собираемость взносов за капремонт приближается к 95%, а по итогам года может достигнуть 97%.

Всего в 2024 году в Свердловской области планируется отремонтировать 774 многоквартирных дома.

Станислав Суханов назвал одной из существенных проблем — дефицит рабочих, так как политическая ситуация спровоцировала отток кадров на промышленные предприятия. «Мы испытываем большой дефицит рабочих, бригад, которые занимаются и могли бы выполнять работы по капитальному ремонту системы электроснабжения»,— рассказал он.

Анастасия Ледяева

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