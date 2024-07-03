На Урале прокуратура организовала проверку по факту задымления поезда

Уральская транспортная прокуратура (УТП) начала проверку по факту задымления поезда в Свердловском транспортном районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УТП, в среду, 3 июля, на железнодорожной станции «Строитель» Свердловской железной дороги произошло задымление второго вагона с головы пригородного электропоезда №6603 сообщением «Каменск-Уральский — Екатеринбург». Причиной задымления стало загорание вентиляционных патрубков тягового двигателя.

Пассажиры были эвакуированы в соседние вагоны. На станции «Строитель» огонь притушили первичными средствами, поезд продолжил движение. Но в процессе движения снова появилось задымление, которое ликвидировали в 10:52 на железнодорожной станции «Хризолитовый».

В результате происшествия пострадавших нет, задержка поезда составила 11 мин.

УТП начала проверку в сфере исполнения законодательства о пожарной безопасности, о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Анастасия Таначева

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