Мэрия Екатеринбурга выделит 8,5 млн рублей на ремонт фонтана в дендропарке

На ремонт фонтана в Дендрологическом парке администрация Екатеринбурга выделит 8,5 млн руб., информация появилась на портале госзакупок.

В карточке закупки сказано, что подрядчик должен установить оборудование для фонтана — насосы, систему фильтрации, светильники. Всего в перечне — 100 наименований.

Заявки принимаются до 10 июля, а 12 июля выберут подрядчика. Затем в течение пяти рабочих дней подрядчик должен установить оборудование, включая монтаж и пуско-наладочные работы. В течение трех лет компания-подрядчик будет устранять недостатки и поломки, если они возникнут, по гарантии за свой счет.

Анастасия Таначева

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