В первом полугодии подрядные организации Свердловской области выполнили 690 строительно-монтажных работ, что составляет 54% от запланированного объема работ на текущий год, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Свердловской области план по капремонту домов выполнен на 54%

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ В Свердловской области план по капремонту домов выполнен на 54%

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По данным департамента, досрочно капитальный ремонт завершен в Ирбите, Березовском и Горноуральском городских округах, а в также в Верхних Сергах и ЗАТО Свободный. В других 34 муниципалитетах готовность работ составляет около 60%.

«Сейчас все усилия строительных бригад направлены на сезонные виды работ: ремонт инженерных систем теплоснабжения, ремонт фасадов, подвальных помещений и плоских кровель»,— пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта Станислав Суханов. По прогнозным оценкам Станислава Суханова, за первое полугодие уровень сбора взносов свердловчан за капремонт составит 94,8%.

Всего с начала 2024 года на объектах капремонта в Свердловской области обновлено 220 крыш, в 77 жилых домах отремонтированы система электроснабжения, в 107 — системы холодного водоснабжения, в 89 домах обновлена инфраструктура горячего водоснабжения и в 114 — водоотведения. В 40 домах заменена система теплоснабжения. Выполнение оставшихся строительно-монтажных мероприятий продолжается по графикам, установленным в договорах с подрядными организациями.

Отмечается, что объем капремонта домов в Свердловской области в 2024 году на 11% превышает показатели прошлого года. Общая стоимость затрат на выполнение работ, с учетом расходов на строительные материалы, составит около 7 млрд руб.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что к 1 января 2024 года задолженность жителей Свердловской области по платам за капитальный ремонт составила более 3,7 млрд руб.

Анастасия Таначева

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