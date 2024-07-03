Главой Сургута избрали председателя городской думы Максима Слепова

Депутаты городской думы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) избрали главой города председателя думы Максима Слепова. Его кандидатуру единогласно поддержали все депутаты, присутствовавшие на заседании гордумы, сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Кроме господина Слепова на пост главы Сургута претендовали начальник отдела местного филиала Югорского государственного университета Евгений Скрябин и директор треста АО ДСК-1 Денис Третьяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Слепов

Фото: @slepov_duma_surguta Максим Слепов

Фото: @slepov_duma_surguta

В своих социальных сетях Максим Слепов отметил, что у Сургута есть большой потенциал для развития. «Ключевые решения по развитию города, расстановку приоритетов я буду согласовывать с горожанами. Намерен вернуться к практике встреч администрации с населением. Конструктивный диалог, я уверен, повысит эффективность и скорость решения поставленных задач»,— написал он.

Максиму Слепову 50 лет. В 2002 году он был назначен заместителем директора по общим вопросам Сургутского филиала Окружного фонда обязательного медицинского страхования, в 2004 году возглавил его. С 2007 года работает главным врачом Сургутской городской клинической поликлиники №1. С 2011 года стал избираться в думу Сургута от «Единой России»: был депутатам V, VI и VII созывов. По данным избиркома, на выборах в 2021 году он получил 1,7 тыс. голосов избирателей, опередив кандидата от ЛДПР Дмитрия Кузнецова (его поддержали 1 тыс. человек).

Напомним, Максим Слепов сменил на посту Андрея Филатова, который подал заявление о сложении полномочий «по личным обстоятельствам» 22 апреля. Господин Филатов заверял, что в его решении не было политического подтекста, и заявлял о намерении сосредоточиться на новых экономических проектах. Позже он был назначен советником губернатора ХМАО-Югры, заместителем генерального директора Фонда развития Югры и выдвинут властями региона на пост независимого директора авиакомпании Utair.

Подробнее о кандидатах в мэры читайте в материале «Главу Сургута нашли среди депутатов».

Анастасия Таначева, Екатеринбург