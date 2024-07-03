В центре Екатеринбурга Кирилл Шлаен открыл бистро современной французской кухни

В Екатеринбурге в ТЦ «Европа» открыли бистро современной французской кухни «Мимоза». Как сообщили в заведении, шеф-поваром заведения стал Максим Погадаев, который учился и работал во Франции.

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В меню завтраков входят французские омлеты и бенедикты, кануле, круассаны. Вечером подают плато с морепродуктами, пасту и римскую пиццу. В бистро представлены собственные десерты, шампанское и коктейли. В интерьере заведения присутствуют мягкий текстиль, большие окна и украшение из корня тополя на стене.

Бистро открыл ресторатор Кирилл Шлаен. Среди других его проектов — Double Grill & Bar, Pinzeria, «Большой грузинский». Раньше на месте «Мимозы» находился магазин Villeroy & Boch.

Анна Капустина

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