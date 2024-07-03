В Тюмени произошла драка со стрельбой у торгового центра

В Тюмени случился массовый конфликт со стрельбой у гипермаркета «Окей» на ул. Широтной. Информацию о происшествии «Ъ-Урал» подтвердили в УМВД по Тюменской области.

Как сообщает 72.ru, в драке участвовали около 50 человек, которые затем применили оружие. По данным издания, разборка возникла между представителями «Русской общины» и членом одной из национальных диаспор. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждается, что стрельба велась из травматических пистолетов, есть два или три пострадавших. Очевидцы рассказывают, что стрелявшим удалось скрыться на автомобиле. На месте заметили бригады скорой помощи и Росгвардию.

В УМВД по Тюменской области сообщили, что пока не могут раскрыть обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших. Сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее драка с стрельбой произошла в Екатеринбурге возле ЖК «Тихвин». Местная полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

Анна Капустина

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