В Башкирии возбудили уголовное дело после отравления шаурмой

Следственным управлением СКР по Башкирии возбуждено уголовное дело о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, потерпевший в апреле 2023 года в Ишимбае отравился шаурмой (по данным «Ъ-Уфа — в кафе Grill House, принадлежащем предпринимателю Баходуру Насруллозоде). Мужчина был госпитализирован в критическом состоянии — в коме, на фоне сальмонеллеза у него отказали почки, легкие и печень.

Следствие установило, что в кафе были грубо нарушены санитарно-эпидемиологические требования.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее потерпевший направил иск к заведению о взыскании компенсации морального вреда, которую оценил в 1 млн руб. В суде он заявил, что отравление оставило серьезные последствия для его здоровья. В частности, он вынужден принимать дорогостоящие лекарства, до сих пор ограничен в еде, физических нагрузках и питье. Суды удовлетворили требования частично, уменьшив компенсацию до 800 тыс. руб.

Венера Хисамова

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