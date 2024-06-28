Жителя Уфы оштрафовали на 30 тысяч рублей за запуск беспилотника

Демский районный суд Уфа назначил местному жителю штраф в размере 30 тыс. руб. за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ), сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Согласно материалам дела, подсудимый в мае 2024 года запустил квадрокоптер над берегом озера Кустаревское в Демском районе Уфы. Перед полетом он, как установил суд, не направил уведомление в Башкирский центр по обслуживанию воздушного движения и не получил соответствующего разрешения, чем нарушил Федеральные авиационные правила. Кроме того, беспилотный летательный аппарат не имел регистрации и опознавательных знаков.

Венера Хисамова

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