«Башкиравтодор» подал иск к министерству природопользования и экологии Башкирии

Арбитражный суд Башкирии начал рассматривать иск АО «Башкиравтодор» к региональному министерству природопользования и экологии, ранее отозвавшему права компании на геологоразведку и добычу известняка на участке Кургашлинском в Гафурийском районе. Акционерное общество пытается отменить соответствующий приказ и продлить еще на 10 лет истекшую в феврале 2024 года лицензию на добычу полезных ископаемых.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 29 июля.

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожный подрядчик Башкирии. С 6 мая в компании введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен член СРО «Содружество» Александр Путинцев. Заявление о вступлении в банкротное дело подали ООО «СколХимПром», ООО «Дальресурсы» и другие, инициатор банкротства — ООО «РВ-Тариф», требующее 32,7 млн руб. Контрольный пакет акций «Башкиравтодора» принадлежит министерству земельных и имущественных отношений республики, вторым пакетом владеет принадлежащее республике АО «Региональный фонд».

2023 год «Башкиравтодор» закончил с выручкой 13 млрд руб. и чистым убытком 4,1 млрд руб.

Идэль Гумеров

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