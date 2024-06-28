В Башкирии компании предоставили землю без торгов для производства элитных семян
В Караидельском районе Башкирии ООО «Агро-Ресурс Караидель» получило без торгов земельный участок площадью в 1,1 тыс. га для производства элитных семян яровой пшеницы, озимой ржи и ярового ячменя, сообщила пресс-служба регионального правительства. Объем инвестиций в проект составит 507,5 млн руб. Реализовать его планируют в 2024–2030 годах.
В правительстве рассчитывают на экономический рост и развитие сельского хозяйства после запуска производства, а также повышение качества продовольственной продукции.
ООО «Агро-Ресурс Караидель» зарегистрировано в мае 2021 года в Караидельском районе. Уставный капитал общества — 100 тыс. руб. Компания специализируется на сельском хозяйстве. Ее учредителем является Юрий Житцов. За прошлый год прибыль компании составила 800 тыс. руб. при выручке 107 млн руб.