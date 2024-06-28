МЧС: сильные ливни могут вызвать паводок в четырех районах Башкирии

В Башкирии ночью 28 июня прогнозируются сильные дожди и ливни, возможен дождевой паводок. Непогода может привести к быстрому подъему уровня воды в степных и горных реках, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«Грозовой фронт идет с юго-восточной части от Хайбуллинского района к Баймакскому, Абзелиловскому, Белорецкому и Учалинскому районам, что может вызвать затопление придомовых территорий и подмыв дорог»,— уточнили в пресс-службе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», накануне в республике объявили штормовое предупреждение. Так, с 28 по 29 июня местами прогнозируются ливни, грозы, порывы ветра до 22 м/с.

Венера Хисамова

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