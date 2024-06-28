Хозуправление Башкирии покупает букеты и траурные венки за 9 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии и ООО «Глори» заключили контракт на изготовление и поставку композиций из искусственных и живых цветов. Договор подписан с единственным участником закупки по начальной цене 9 млн руб. Источник финансирования — региональный бюджет.

Поставщик должен будет по заявкам заказчика в течение часа изготавливать и поставлять цветы по адресам в Уфе, а также от трех до семи часов для — в селах и городах, находящихся от нее на расстоянии 250–550 км. В перечень товаров входят пять видов траурных венков, букеты для церемоний награждения госнаградами, для вручения, протокольный и представительский букеты, а также поздравительные композиции трех типов. Самый дорогой в списке — траурный венок за 23,9 тыс. руб. из роз, аспидистры, альстромерии, рускуса и елового лапника, самый дешевый — венок за 2,4 тыс. руб. с розами и листьями монстеры.

С цветами должны поставляться корзинки двух типов, флористические коробки четырех типов, два вида стеклянных ваз, настольная композиция «Лодочка», декоративная упаковка, аквабокс, флористический вазон. Цветы в композициях не должны быть увядшими, сломанными, поврежденными вредителями или болезнями.

ООО «Глори» зарегистрировано в Уфе в 2018 году, занимается оптовой торговлей цветами и растениями. Уставный капитал — 11 тыс. руб. По данным Rusprofile, учредитель компании — Светлана Русакова. С 2018 по 2023 год обществом владела Наталья Моргенштерн. В 2023 году выручка «Глори» составила 22 млн руб., чистая прибыль — 288 тыс. руб.

ГКУ «Хозяйственное управление» подчиняется управляющему делами главы Башкирии. Ранее «Хозуправление» и «Глори» заключили 13 контрактов на 35 млн руб.

Идэль Гумеров

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