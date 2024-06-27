Военный суд вынес приговор жителю Башкирии за пропаганду терроризма

Центральный окружной военный суд признал 40-летнего жителя Башкирии Кудратжона Усмонова виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), приговорив его к четырем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запретили на два года администрировать сайты и любые другие каналы в интернете, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Суд установил, что Кудратжон Усмонов с января по сентябрь 2021 года публиковал на своей странице в соцсети «Одноклассники» посты и видеоролики, восхваляющие «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России террористическая организация) и пропагандирующие ее идеологию.

Венера Хисамова

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