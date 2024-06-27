В Уфе вынуждавший коллег брать кредиты полицейский не смог обжаловать приговор

Судебная коллегия Верховного суда Башкирии оставила в силе приговор бывшему начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №5 по Уфе Рамилю Валиахметову. В марте Орджоникидзевский райсуд города признал его виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 222 УК РФ), назначив наказание в виде семи лет колонии общего режима.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии, осужденный, являясь полицейским, требовал от своих подчиненных брать для него кредиты, обещая взамен вернуть полученные деньги. «Создавая видимость выполнения взятых на себя обязательств, он частично возвращал потерпевшим деньги, не намереваясь возвращать денежные средства в полном объеме»,— отметили в пресс-службе.

Обманутыми оказались десять сотрудников полиции. Сумма похищенного превысила 3 млн руб.

Венера Хисамова

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