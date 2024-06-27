«Топы выбирают бренд работодателя, который дает ответ на два вопроса»

Второй год в России наблюдается дефицит кадров среди линейного персонала. По результатам исследования hh.ru за 2023 год 71% опрошенных компаний стало сложнее искать и нанимать персонал, у 37% увеличилась текучесть кадров. Ситуация с подбором топ-менеджеров более благоприятная, однако их приоритеты при выборе работодателя за последнее время изменились. Гендиректор Fresh Executive Search Виктория Никольская рассказывает о том, какой бренд работодателя сейчас привлекает руководителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор Fresh Executive Search Виктория Никольская

Гендиректор Fresh Executive Search Виктория Никольская



Если еще три года назад в приоритете у кандидатов были пакет бонусов и ясность KPI, сейчас ситуация изменилась. Многие компании отменили долгосрочные программы мотивации. В связи с этим на первый план вышли понятная корпоративная культура и личность СЕО, если речь идет о позиции СЕО-1, или акционера. Решение о переходе принимается только после личного знакомства кандидата и лидера. От первого лица ждут последовательности в решениях и соблюдения договоренностей. Важно, чтобы на момент собеседования у руководителя была соответствующая этим запросам репутация.

По этой причине тот самый бренд работодателя, который выбирают и из-за которого уходят, идет от «головы» — акционера или генерального директора. Чтобы удержать сотрудников, текущему главе компании стоит усиливать именно эту часть имиджа, постоянно работать над своим развитием, повышать soft и hard skills через коучинг, MBA. Но измерить бренд работодателя сложно — это то, что переходит из уст в уста. К тому же рынок топ-менеджеров узкий, все друг друга знают. Один недовольный сотрудник расскажет десятерым, довольный — одному. Внедрение лучших практик делает компанию более привлекательной для руководителей. Однако они должны использоваться не только во время работы, но и при ее завершении: exit-интервью и хорошее расставание с людьми добавляют очков в глазах будущих соискателей.

Транслировать нужные смыслы для топ-менеджеров стоит через публичные выступления и заявления акционера, CEO. Отличный пример — Алексей Мордашов, глава «Северстали». Он открыто делится экспертизой, часто появляется на ключевых деловых мероприятиях страны. С ним хочется сотрудничать, к нему лояльны, поскольку людям нравятся прозрачность и честность.

В то же время, в отличие от линейных сотрудников, топ-менеджеры чаще обращают внимание на амбициозность планов компании и предлагаемых задач: им неинтересно только поддерживать бизнес в текущем состоянии. Руководителям высшего звена важны карт-бланш, интересный вызов. Таким образом, топы выбирают бренд работодателя, который дает ответ на два вопроса: сработаюсь ли я с первым лицом компании и подходят ли мне ценности и цели бизнеса. Следовательно, именно в этих направлениях стоит развивать бренд работодателя, если есть задача сделать его сильным. Сильный бренд, в свою очередь, позволяет снизить стоимость привлечения новых сотрудников.

Тем, у кого бренд работодателя слабее, приходится больше «продавать» свою компанию, больше работать с возражениями. Им приходится переубеждать кандидатов, уговаривать, что слухи неверны, что компания меняется, ее культура и бизнес-процессы — тоже. Кроме того, такие компании чаще сталкиваются с отказами. У меня были случаи, когда я не называла в переговорах компанию, но по описаниям кандидат понимал, о каком предприятии идет речь, и быстро завершал разговор. Люди не хотят продолжать диалог с рекрутером, потому что уже слышали о негативной «внутрянке» компании. Соответственно, и уговоры, и отказы затягивают процесс найма и увеличивают расходы.