Между Казанью и аэропортом Жуковский запустят прямые рейсы

С 5 июля 2024 года авиакомпания «Red Wings» запустит прямые рейсы между казанским аэропортом и аэропортом Жуковский в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Помимо авиасообщения с Казанью, из аэропорта Жуковский будет запущено еще 7 направлений. Между подмосковным аэропортом авиасообщение будет установлено с аэропортами в Сочи, Саратове, Минеральных Водах, Самаре, Екатеринбурге, Пензе, и Махачкале.

В пресс-службе компании сообщили, что введение 8 новых направлений является самым масштабным в истории партнерства между аэропортом и авиакомпанией. Основной целью партнерства является создание новых прямых рейсов между российскими регионами и укрепление связей с Москвой через развитие транспортного узла в аэропорту Жуковский.

В 2023 году международный аэропорт Жуковский добился увеличения пассажиропотока на 4%, достигнув отметки в 1,45 миллиона человек.

В то же время по статистике за 2023 год аэропорт Казань им. Габдуллы Тукая занял восьмую строчку в рейтинге российских аэропортов по пассажиропотоку. Казанский аэропорт обслужил 5,2 миллиона пассажиров.

Авиакомпания «Red Wings» также с 7 июля запускает авиасообщение между Казанью и грузинским городом Батуми.

Влас Северин