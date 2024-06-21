Девять студентов ЮФУ победили в конкурсе на получение стипендии Президента РФ

По итогам конкурса девять аспирантов Южного федерального университета станут получателями стипендии Президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба ЮФУ.

Пятеро молодых ученых стали лучшими в направлении «Технические науки», двое - по направлению «Биологические науки». Еще двое дончан получат поощрение за успехи в «Компьютерных науках» и в социально-гуманитарном направлении.

Размер ежемесячной выплаты составит 75 тыс. руб. Стипендия назначается на срок от одного до четырех лет.

Ева Китаева