«Мы не должны преследовать людей, мы должны их поправлять»

Комитет по законодательству, вопросам госвласти и местного самоуправления рекомендовал ярославской облдуме принять сразу в двух чтениях законопроект, предполагающий введение штрафов за нарушения дополнительных требований по содержанию домашних животных. В ходе обсуждения члены комитета сошлись только в одном, что выгул собак необходимо отрегулировать на уровне закона, но нужно предложить более точные юридические формулировки, чтобы он мог исполняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в областную думу проект закона, который предполагает административную ответственность за нарушения дополнительных требований к содержанию домашних животных. Штрафовать на 3-5 тыс. руб. предлагается за выгул собак без поводка и намордника, лицами, «не способными в силу возраста и (или) физического развития либо по причине опьянения» контролировать действия животных, на территориях учебных заведений и объектов здравоохранения, за допущение загрязнения животными общественных мест и за самовыгул.

На внеочередном заседании комитета о деталях законопроекта рассказал начальник региональной инспекции административно-технического надзора Ярославской области Олег Кузнецов. Он пояснил, что собаки должны быть в намордниках и на поводке только тогда, когда это является обязательным, а такие случаи уже закреплены нормативно-правовыми актами. У депутатов законопроект вызвал неоднозначную реакцию.

Депутат Василий Бобков усомнился в запрете выгула собак пьяными владельцами. Он спросил, как планируется фиксировать опьянение и как будут оценивать возможности хозяина контролировать животное.

«Этот пункт настолько виртуальный... Я начинал свою службу в патрульно-постовой службе. Задержание пьяного человека с собакой — это максимально сложный процесс, который может привести к последствиям вплоть до использования табельного оружия в отношении животного. Но оно-то не виновато. Мы загружаем наш кодекс сложным информационным потоком, который имеет оценочную непонятную для меня историю»,— высказался депутат.

Господин Кузнецов объяснил, что, действительно, проводить экспертизу на состояние опьянения никто не будет, а планируется ориентироваться на «явные признаки». Говоря о выгуле собак несовершеннолетними, начальник инспекции обратил внимание, что зачастую животных выгуливают дети, которые не способны удержать свою собаку.

«Если вам 90 лет и вы контролируете свое домашнее животное, ответственность не наступает. Мы не запрещаем несовершеннолетним гражданам или пожилым заботиться о своих питомцах. Мы говорим о том, что эта забота должна быть ответственной, то бишь животное должно быть под контролем»,— ответил депутату председатель комитета Илья Осипов.

Депутаты высказывались и насчет «размытых» юридических формулировок, отсутствия всех вариантов и ситуаций, когда административная ответственность может наступить.

«Формулировка юридически размытая. Это видно, это не видно. Кому видно? Как доказательная база будет строиться? Может быть тогда и в ПДД нам ввести, на глаз посмотрели: пьяный, не пьяный. Потом есть бабушки, которые гуляют с собачками, для них это отдушина последняя, может быть. Тут, на мой взгляд, требуется доработка»,— отметил депутат Михаил Писарец.

Большое количество вопросов вызвал запрет гулять на определенных территориях. Депутатам объяснили, что детской площадкой, на которой запрещено гулять, будет считаться объект, носящий соответствующий статус, определенный проектом. При этом в парках и скверах животных можно будет выгуливать с соблюдением обязательных условий.

Бурные обсуждения вызвал и пункт о запрете загрязнения животными общественных территорий. Это касается случаев, когда хозяин имеет возможность убрать за своей собакой.

«Мы прекрасно понимаем, что, если собака пописала в подъезде, понятно, что это однозначно нужно устранять, это загрязнение общественного пространства. Если это сделано на газоне, соответственно, и устранить это невозможно»,— объяснил господин Кузнецов. Депутаты предположили, что устранение все-таки возможно путем выкапывания лопатой вместе с землей.

Начальник инспекции Олег Кузнецов пояснил, что для обращения о нарушении достаточно зафиксировать само нарушение, лицо, выгуливающее животное, и отправить материалы в инспекцию административно-технического надзора. В том числе для этих целей правительство области уже закупило программу распознавания лиц, которая позволяет находить 80-90% нарушителей.

Депутаты усомнились, что в реальности такая схема будет работать. И все же члены комитета пришли к выводу, что закон нужен, а доработать его можно и позже.

«Сейчас у нас нет нормы для того, чтобы пресечь несанкционированный выгул и те последствия, которые от этого выгула остаются. Поэтому правительство правильно поступает. На мой взгляд, мы будем вынуждены вернуться к дальнейшей корректировке. У нас есть также проблема, когда лошади или пони гуляют и также оставляют отходы жизнедеятельности. Но мы должны исходить из того, что админтехнадзор работает не для того, чтобы бюджет пополнять, а чтобы пресекать те нарушения общественного порядка, которые возникают. Все-таки с точки зрения правоприменения мы не должны преследовать людей, мы должны их поправлять, и если они не справляются, то наказывать рублем»,— высказался член комитета и заместитель председателя ярославской областной думы Антон Капралов.

Зампред облдумы Николай Александрычев сказал, что спорить о формулировках можно бесконечно, а закон следует принять.

«Конечно, идеально будет, когда мы все пропишем до последней запятой. Но у нас есть нормальный такой философский закон, называется "практика — критерий истины". Так вот, если мы начнем сейчас работать по этому закону, мы гораздо быстрее найдем то, что прописать и дописать, и это будет правильно. Нельзя пьяным выгуливать собак. Нельзя детям выгуливать собак. Нельзя собак водить без поводков на детских площадках и в школах. Я не понимаю, против чего мы спорим»,— сказал господин Александрычев.

В итоге профильный комитет решил рекомендовать думе принять закон в двух чтениях и продолжить его обсуждение. Законопроект будет рассмотрен на очередном заседании облдумы 25 июня.

Алла Чижова