Донская прокуратура выявила нарушения жилищных прав детей-сирот

Прокуратура Ростовской области обратила внимание губернатора региона Василия Голубева на ряд проблем в вопросах соблюдения жилищных прав детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В 2024 году прокуроры шести муниципалитетов выявили 58 нарушений, связанных с несвоевременным включением детей-сирот с список на получение жилья. Кроме того, прокуратура указала на формальный характер работы органов опеки по обследованию находящегося в собственности детей-сирот жилья и непринятие мер по выявлению квартир, непригодных к проживанию.

Надзорное ведомство также отметило ситуацию в Шахтах, где 99 сирот остаются не обеспеченными жильем.

Анастасия Казуков