Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Донская прокуратура выявила нарушения жилищных прав детей-сирот

Прокуратура Ростовской области обратила внимание губернатора региона Василия Голубева на ряд проблем в вопросах соблюдения жилищных прав детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В 2024 году прокуроры шести муниципалитетов выявили 58 нарушений, связанных с несвоевременным включением детей-сирот с список на получение жилья. Кроме того, прокуратура указала на формальный характер работы органов опеки по обследованию находящегося в собственности детей-сирот жилья и непринятие мер по выявлению квартир, непригодных к проживанию.

Надзорное ведомство также отметило ситуацию в Шахтах, где 99 сирот остаются не обеспеченными жильем.

Анастасия Казуков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...