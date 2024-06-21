Международный форум городов стран БРИКС+

На Международном форуме стран БРИКС+ состоялось первое учредительное собрание ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. Участники Ассоциации представляли 18 тыс. муниципалитетов мира из 20 стран: Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Иран, Эфиопия, Турция, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Аргентина, Чили, Марокко, Индонезия, Мексика. На заседании участники выбрали председателя Ассоциации, которым стал мэр Казани — Ильсур Метшин. Фоторепортаж «Ъ-Казань».

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