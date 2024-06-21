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При попытке теракта на железной дороге задержаны трое жителей Дoна

Следственные органы возбудили уголовное дело против 19-летнего и двух 16-летних жителей Ростовской области по подозрению в покушении на террористический акт. Об этом сообщает Западное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в минувший четверг подозреваемые готовились поджечь релейный и батарейный шкафы на железной дороге близ станции «Шахтная-Горная». Однако, их действия были пресечены сотрудниками ФСБ и транспортной полиции.

Как отмечается в сообщении, несовершеннолетние злоумышленники и их старший подельник действовали «по указанию куратора, активно поддерживающего Вооруженные силы Украины», Мотивом для несостоявшихся террористов было получение денежного вознаграждения.

По ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Вадим Водолазов

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