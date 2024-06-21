Комитет рекомендовал облдуме направить проект о переименовании Ростова в Госдуму

Члены комитета по законодательству, вопросам госвласти и местного самоуправления ярославской облдумы проголосовали за рекомендацию областной думе направить предложение о переименовании Ростова в Ростов Великий в Госдуму РФ. Голосование прошло в ходе внеочередного заседания комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание комитета

Фото: Ярославская областная дума Заседание комитета

Фото: Ярославская областная дума

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 58% жителей Ростова проголосовали за переименование города. Дума одобрила инициативу о переименовании и направила документы в Росреестр. Служба провела экспертизу проекта и выдала положительное заключение. Депутаты внесли проект федерального закона о переименовании в облдуму, он рассматривался сегодня на заседании комитета.

На внеочередном заседании выступил заместитель председателя облдумы Антон Капралов, который отметил, что сейчас процесс переименования выходит на «финишную прямую».

«Больше года назад мы активно включились в этот процесс. Жители Ростова выступили с инициативой переименования, общественная палата города запустила сбор подписей, нас поддержал губернатор, нас поддержала Валентина Терешкова. Буквально неделю назад получено заключение от Росреестра, оно положительное. И теперь мы с полным правом запускаем эту процедуру»,— сказал Антон Капралов.

Председатель комитета Илья Осипов отметил, что это была не первая попытка переименования города, но в этот раз работа была проделана более «глубокая».

«В этот раз этому процессу предшествовала более глубокая работа и в части историко-краеведческой, и в части изучения общественного мнения. В результате перед нами сегодня качественно подготовленный документ»,— отметил Илья Осипов.

Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать думе принять решение о направлении предложения в Госдуму РФ. Депутаты рассмотрят предложение 25 июня на очередном заседании. После чего проект федерального закона будет направлен в правительство РФ, затем в Госдуму.

Алла Чижова