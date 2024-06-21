В 2024 году в Чувашии планируется модернизировать 448 базовых станций «Билайна»

В 2024 году в Чувашии планируется модернизировать 448 базовых станции сотовой связи компании «Вымпел-Коммуникации». Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Базовая станция мобильной связи сети "Билайн"

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Базовая станция мобильной связи сети "Билайн"

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На Чебоксарском экономическом форуме был подписан план мероприятий о сотрудничестве Чувашии с компанией «Вымпел-Коммуникации» в использовании искусственного интеллекта для стимулирования развития ключевых секторов республики.

Олег Николаев, глава Чувашской Республики, и Александр Шведов, директор по работе с госзаказчиками ПАО «ВымпелКом», договорились о запуске инновационных проектов в республике.

В рамках проекта искусственный интеллект будет внедрен в систему здравоохранения, мониторинг отходов, увеличение туристического потока, анализ миграции рабочей силы и улучшение транспортной инфраструктуры.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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