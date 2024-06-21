В Москве пройдут гастроли Ростовского музыкального театра

Гастроли Ростовского государственного музыкального театра, посвященные его 25-летию, состоятся в Москве с 24 по 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

В гастролях будут участвовать более 300 артистов. Они выступят на Исторической сцене Большого театра России. По программе 24 июля московской публике представят оперу Дж.Пуччини «Турандот», 26 июля – оперетту И.Кальмана «Сильва», а 27 и 28 июля – балет С.Прокофьева «Золушка».

Отмечается, что в столице на главной сцене страны артисты Ростовского музыкального театра выступят уже в третий раз.