В ЮФУ начала работать программа стажировок для студентов из Кубы

Группа из шести кубинских студентов прибыла в Россию для прохождения стажировки в ЮФУ. Об этом сообщает пресс-служба Южного Федерального университета.

Программа стажировки «Стажировка в России — путь к успеху» проводится по нескольким направлениям: научно-исследовательское, образовательное, языковое и повышение квалификации для преподавателей. Всего конкурсный отбор прошли 50 кубинских студентов. Выбор трека осуществляется на основе пожеланий направляющих кубинских вузов и рекомендаций Министерства высшего образования Кубы. Студенты распределены на стажировки в несколько крупных российских вузов: ЮФУ, СПБГУ, МГЛУ, «СТАНКИН» и ГИРЯП.

Ева Китаева