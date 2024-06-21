Мэр Казани Ильсур Метшин назначен председателем Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, он поблагодарил за доверие и выразил намерение сделать работу Ассоциации эффективной. О решении сообщили на учредительном собрании.

Сегодня на открытии Международного форума мэров в Казани, состоялось первое учредительное собрание ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Ассоциация создана для построения партнерских отношений между городами и муниципалитетами в экономическом, социальном и культурном направлениях. Инициировал её создание - мэр Казани Ильсур Метшин.

Анонсировали ожидаемое собрание в понедельник.

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»

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