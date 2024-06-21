На форум мэров в Казани приехали около 200 участников из 20 стран

На международный форум мэров городов стран БРИКС+ приехали около 200 участников из 20 стран. Участники приехали из Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Ирана, Эфиопии, Турции, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Аргентины, Чили, Марокко, Индонезии и Мексики.

На форуме планируется создание Ассоциации городов и муниципалитетов, цель которой — партнерское развитие городов в экономическом, культурном и социальном направлениях.

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»

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