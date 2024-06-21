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Сборная России завоевала 21 золотую медаль за восьмой день Игр БРИКС

За восьмой день Спортивных игр стран БРИКС сборная Россия завоевала 46 наград, среди которых 21 золотая, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Всего в восьмой день Игр БРИКС было разыграно 34 комплекта наград в рамках соревнований по гребле на байдарках и каноэ, конному спорту, плаванию, спортивной борьбе, фехтованию и «быстрым шахматам» в командах.

По результатам восьми дней, российские спортсмены завоевали 358 медалей, среди которых 177 золотых, 107 серебряных и 74 бронзовые.

Российские гроссмейстеры Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно и Валентина Гунина завоевали золотую медаль в дисциплине «быстрые шахматы».

Спортсмены из Татарстана также заняли первые места в соревнованиях. Так, золото завоевала фехтовальщица Марта Мартьянова, шахматист Владислав Артемьев, борец Светлана Липатова и Софья Дьякова в соревновании по вольному плаванию на 400 метров.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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