Курортный бульвар Кисловодска стал лучшей торговой улицей в России

Курортный бульвар в Кисловодске победил в номинации «Лучшая торговая улица» во всероссийском конкурсе Министерства промышленности и торговли РФ «Торговля России». Об этом сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Всего на конкурс было отправлено более 2300 заявок. В номинации «Лучшая торговая улица» также участвовали улица Гостиный ряд в Арзамасе, проспект Мира в Красноярске, улица Металлистов в Туле и Малая Бронная в Москве. Эксперты отметили красоту и архитектурный стиль кисловодского Курортного бульвара.

Ева Китаева