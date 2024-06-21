Между Ярославлем и Ростовом запустят новый маршрут

В середине июля начнет курсировать маршрут №177, который будет открыт взамен отмененному маршруту «Ростов—Ярославль». Об этом сообщил заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Господин Капралов рассказал, что задал вопрос по поводу отмененного «народного» маршрута в ходе правительственного часа на заседании правительственного часа в облдуме. Министр транспорта Мурат Баснукаев сообщил, что уже приняты конкретные решения.

«Министерством транспорта разработан план по возобновлению маршрута общественного транспорта по маршруту Ростов Великий (улица Добролюбова) — Ярославль. Маршрут будет иметь номер 177. Начало деятельности — середина июля»,— сообщил Антон Капралов.

Напомним, между Ярославлем и Ростовом автобус №107 курсировал с 2019 года. В 2022 году суд признал выдачу перевозчику свидетельства незаконной. На протяжении двух лет власти боролись с «нелегальной» маршруткой. В конце мая жители Ростова сообщили, что автобус №107 перестал ходить.

Алла Чижова