Путин поприветствовал участников форума городов стран БРИКС+ в Казани

Владимир Путин поприветствовал представителей муниципалитетов и городов на Международном форуме городов стран БРИКС+.

Приветствие президента России зачитал раис Татарстана Рустам Минниханов. В своей речи президент отметил значимость мероприятия не только для развития городских агломераций и повышения качества жизни граждан, но и укрепления связей между странами-участниками БРИКС.

«Считаю такое общение важным и востребованным, ведь от вашей эффективной работы во многом зависит стабильное и поступательное развитие городских агломераций и муниципальных образований, а значит — повышение качества жизни миллионов людей, всестороннее укрепление потенциала наших стран»,— сказал президент.

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»

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