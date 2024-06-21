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Таможенники обнаружили в ростовском магазине почти 1000 контрафактных товаров

Сотрудники Ростовской таможни выявили 915 предметов с признаками нарушения требований законодательства РФ. Об этом сообщила пресс-служба Ростовской таможни.

В ходе таможенного осмотра территории одного из магазинов Ростова-на-Дону было обнаружено 915 предметов одежды низкого качества. На одежду, обувь и аксессуары были нанесены логотипы популярных брендов, однако сертификатов, подтверждающих оригинальность товаров, и каких-либо других сопроводительных документов предприниматель предоставить не смог.

Ева Китаева

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