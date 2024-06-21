Возобновлено воздушное сообщение между Сочи и Тегераном

В аэропорту Сочи встретили первый рейс из Тегерана авиакомпании Iran Airtour Аirlines, сообщает группа компаний «Аэродинамика», управляющая аэропортом. Прямое воздушное сообщение Сочи и Тегераном впервые было организовано в 2016 году, однако спустя два года рейсы прекратились, сейчас программа полетов в столицу Ирана возобновлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

По данным ГК «Аэродинамика», чартерные рейсы будут выполняться по пятницам, прилет из Тегерана в Сочи в 07:50, вылет обратно в Тегеран в 9:00. Организатором программы выступает иранский туроператор «БуранПарс», принимающей стороной в России является туроператор Mantera Trаvel (входит в ГК «Мантера»).

Полеты из Сочи будут осуществляться на среднемагистральных пассажирских самолетах MD-82 вместимостью до 146 пассажиров.

По данным Mantera Trаvel, Иран входит в топ маршрутов для российских туристов наряду с Турцией, ОАЭ, Саудовская Аравией и Кувейтом. Для иностранцев Сочи, вместе с Москвой и Санкт-Петербургом, представляет наибольший интерес для посещения.

Анна Перова, Краснодар