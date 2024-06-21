Производствам в Татарстане выделили 40 млрд рублей из федерального бюджета

За первые пять месяцев 2024 года для развития предприятий в Республике Татарстан из федерального бюджета было привлечено 40 млрд руб. Об этом сообщила Альфия Когогина, заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

Предприятия получают субсидии в рамках реализации мер государственной поддержки в Республике Татарстан. По данной федеральной программе за 2023 год в республику было привлечено 73 млрд руб., а в 2019-м — 23 млрд.

Также Альфия Когогина отметила, что за 2023 год 15 предприятий республики получили пятилетние кредиты под 1,3% на общую сумму 12 млрд руб. За первые пять месяцев 2024 года по данной программе было привлечено чуть менее 3 млрд руб.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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