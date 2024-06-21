В Ставропольском крае за 3 года спрос на строительство домов с ипотекой вырос в 45 раз

В январе-мае текущего года Ставрополье выдал 602 ипотечных займа на строительство собственного дома. Объем таких жилищных кредитов превысил



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2,6 млрд рублей. Самыми востребованными в этом сегменте остаются программы «Господдержка 2020», семейная и ИТ-ипотека, на которые приходится весомая доля от всех сделок.

Количество займов на строительство за прошедшие 5 месяцев выросло: заключено в 1,5 раза больше договоров, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом возраст заемщиков в большинстве своем не меняется. Чаще всего ипотеку на индивидуальное строительство по-прежнему берут молодые люди в возрасте до 35 лет (42% от всех заемщиков).

Важной тенденцией 2024 года остается рост числа женщин среди тех, кто строит дом с привлечением ипотеки. Это объяснимо использованием материнского капитала, а также ростом числа женщин в IT-бизнесе.

Роман Чеканов, заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка:

«На Ставрополье за последние три года количество займов на строительство дома увеличилось в 45 раз. Если в 2021 году было оформлено 35 таких ипотек, то в 2023 их число достигло 1,5 тыс. А в этом году каждый второй рубль, полученный на возведение дома на Северном Кавказе, вложен в стройку на Ставрополье. Но многих от воплощения мечты о своем доме останавливает незащищенность при расчетах с застройщиками. Сбер в таком случае предлагает новый механизм – ИЖС с эскроу. Клиент оформляет ипотечный заем с его единовременным перечислением на эскроу-счет, а подрядчик получает деньги только после окончания работ по строительству. Застройщику такой вариант тоже интересен: открывается кредитная линия с пониженной ставкой».